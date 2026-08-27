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Një gjykatës ushtarak amerikan ka urdhëruar që Khalid Sheikh Mohammed, i akuzuar si një nga organizatorët kryesorë të sulmeve terroriste të 11 Shtatorit, dhe tre të bashkëakuzuarit e tij të dalin në gjyq, më shumë se 20 vjet pas arrestimit.
Nënkoloneli i Forcave Ajrore amerikane Michael Schrama caktoi të mërkurën 5 qershorin 2028 si datën për nisjen e procedurave gjyqësore. Fillimisht do të përzgjidhet trupi gjykues, i përbërë nga pjesëtarë të ushtrisë amerikane, ndërsa deklaratat hyrëse pritet të nisin 30 ditë më vonë, raporton Aljazeera, transmeton Klankosova.tv.
Vendimi vjen pasi një gjykatë apeli në ShBA bllokoi marrëveshjet e pranimit të fajësisë, të cilat do t’i kishin shpëtuar Mohammed dhe dy prej bashkëpunëtorëve të tij nga mundësia e dënimit me vdekje.
Procesi është zvarritur prej vitesh për shkak të mosmarrëveshjeve mbi provat e mbledhura gjatë kohës kur të akuzuarit mbaheshin në burgje sekrete të CIA-s dhe i nënshtroheshin torturave.
Prokuroria kishte kërkuar që gjyqi të niste në fillim të vitit 2027, por gjykatësi Schrama e hodhi poshtë këtë afat, duke argumentuar se nuk do të kishte kohë të mjaftueshme për të shqyrtuar dhe zgjidhur çështjet paraprake mbi provat.
Mohammed konsiderohej një prej bashkëpunëtorëve më të rëndësishëm të liderit të Al-Kaedës, Osama bin Laden. Ai u arrestua nga forcat amerikane në Pakistan në mars të vitit 2003.
Pas arrestimit, Mohammed kaloi rreth tre vjet në burgje sekrete të CIA-s, përpara se të transferohej në vitin 2006 në burgun amerikan në Gjirin e Guantanamos, në Kubë.
Nëse gjyqi zhvillohet sipas këtij kalendari, ai do të nisë rreth 25 vjet pas arrestimit të Mohammed dhe gati 27 vjet pas sulmeve të 11 Shtatorit.