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Gjykata Supreme e Shteteve të Bashkuara ka vendosur të shqyrtojë ligjshmërinë e politikës së presidentit Donald Trump për kufizimin e qasjes në azil për migrantët që hyjnë në SHBA përmes kufirit me Meksikën.
Sipas Reuters, gjyqtarët kanë marrë në shqyrtim ankesën e administratës Trump kundër një vendimi të gjykatës më të ulët, e cila kishte konstatuar se presidenti kishte tejkaluar kompetencat e tij duke ua mohuar migrantëve të kapur gjatë hyrjes së paligjshme në vend mundësinë për të kërkuar azil, transmeton Klankosova.tv.
Gjykata Supreme pritet të mbajë seancat dëgjimore në muajt e ardhshëm, ndërsa vendimi përfundimtar pritet të merret deri në fund të muajit qershor.
Trumpi i shpalli kufizimet e reja më 20 janar 2025, vetëm disa orë pas fillimit të mandatit të tij të dytë presidencial. Ai e ka cilësuar fluksin e migrantëve drejt SHBA-së si një pushtim dhe ka mbrojtur masat e administratës së tij si pjesë të luftës kundër migrimit të parregullt.
Politika e re parasheh që migrantët e kapur duke kaluar ilegalisht kufirin jugor të mos kenë të drejtë të paraqesin kërkesa për azil. Kufizimet përfshijnë edhe personat që paraqiten në pikat zyrtare kufitare, por që nuk kanë informacione të caktuara lidhur me gjendjen shëndetësore apo të kaluarën kriminale.
Organizatat për të drejtat e migrantëve kanë kundërshtuar këto kërkesa, duke argumentuar se për shumë persona që largohen nga dhuna dhe persekutimi, sigurimi i dokumentacionit të tillë mund të jetë i pamundur.
Masat e Trumpit janë më të gjera se kufizimet e ngjashme të vendosura nga paraardhësi i tij, Joe Biden, i cili kishte kufizuar të drejtën për azil në kufirin jugor në përpjekje për të ulur kalimet e parregullta.
Administrata Trump ka ndërmarrë gjithashtu përpjekje diplomatike për të bindur shtetet e tjera që t'i bashkohen një fushate globale për rishikimin e mbrojtjes së azilit, me synimin për të ndryshuar kuadrin ndërkombëtar të migrimit humanitar të krijuar pas Luftës së Dytë Botërore.
Vendimi i Gjykatës Supreme pritet të ketë rëndësi të madhe për të ardhmen e politikës amerikane të azilit dhe të drejtat e migrantëve që kërkojnë mbrojtje në Shtetet e Bashkuara.