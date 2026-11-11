Lajmet e fundit
Një foshnjë rreth 11-muajshe është gjetur e varrosur e gjallë brenda një kafazi për qen, pasi dyshohet se ishte rrëmbyer nga babai i saj.
Ngjarja e rëndë ka ndodhur në Karolinën e Jugut, ShBA, ku, sipas CNN, foshnja kishte kaluar më shumë se 24 orë nën tokë, transmeton Klankosova.tv.
Pas shpëtimit, foshnja u dërgua me urgjencë në spital, bëri të ditur sherifi i Qarkut Lexington, Jay Koon.
“Foshnja po mbahej fort pas jetës dhe qante”, deklaroi Koon gjatë një konference për shtyp të martën. “Ishte tingulli më i mirë që mund të dëgjoni ndonjëherë nga një foshnjë që qan”, shtoi ai.
Babai i foshnjës, 25-vjeçari Michael Comer, ishte arrestuar një natë para shpëtimit, nën akuzat për vjedhje dhe kundërshtim të arrestimit.
Sipas autoriteteve, foshnja ishte marrë nga banesa e gjyshes, ku po qëndronte. Ndërkohë, hetuesit po bashkëpunojnë me prokurorët për të përcaktuar akuzat e tjera me të cilat mund të përballet Comer.
Autoritetet vijojnë hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të kësaj ngjarjeje tronditëse. /Klankosova.tv