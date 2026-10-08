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Zyrtarë të lartë rusë dhe amerikanë, përfshirë të dërguarin special të SHBA-së Jared Kushner, kanë zhvilluar bisedime rreth sjelljes së një investitori amerikan në tubacionet Nord Stream që furnizonin me gaz Gjermaninë përpara se Rusia të pushtonte Ukrainën, thanë pesë persona me njohuri për situatën.
Në diskutime morën pjesë Kirill Dmitriev, një këshilltar i ngushtë i presidentit rus Vladimir Putin, dhe Kushner, dhëndri i presidentit amerikan Donald Trump, thanë burimet.
Kushner, i cili është përpjekur të ndërmjetësojë një armëpushim midis Rusisë dhe Ukrainës, e sheh të bërit biznes si thelbësore për rivendosjen e paqes. Një marrëveshje e tillë do t'u mundësonte investitorëve amerikanë të përfitonin nga rrjedhat e energjisë në Evropë sapo të mbaronte lufta, transmeton Klankosova.tv.
Dmitriev dhe Kushner janë takuar në Moskë dhe Nju Jork në javët e fundit. Ndërsa nuk ishte e qartë se deri në çfarë shkalle diskutuan për Nord Stream në ato raste, tema mbetet në axhendë, thanë dy nga personat për Reuters.
“Çdo marrëveshje do të duhet të negociohet nga Rusia me DFC-në (Korporatën Financiare Ndërkombëtare të Zhvillimit të SHBA-së) dhe Thesarin dhe duhet të jetë në dobi të taksapaguesve dhe kompanive të Shteteve të Bashkuara”, tha një zyrtar i Shtëpisë së Bardhë, kur u pyet në lidhje me diskutimet për tubacionin.
“Kohët e fundit nuk ka pasur diskutime për Nord Stream”, i tha zyrtari Reuters.