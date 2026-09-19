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Shtetet e Bashkuara dhe Danimarka kanë njoftuar se kanë arritur një marrëveshje për sigurinë e Grenlandës, duke synuar zgjidhjen e një mosmarrëveshjeje diplomatike të shkaktuar nga kërcënimet e presidentit amerikan Donald Trump për marrjen me forcë të territorit.
Trump deklaroi se marrëveshja do t’i mundësojë SHBA-së “kontroll të përhershëm mbi sigurinë dhe të gjitha nevojat e tjera” të Grenlandës.
Kryeministrja daneze, Mette Frederiksen, tha se marrëveshja “forcon sigurinë në Arktik dhe në zonën e Atlantikut të Veriut”, por nuk dha detaje mbi elementet specifike të marrëveshjes të përmendura nga Trump në një postim në rrjetet sociale.
Marrëveshja vjen pas disa muajsh deklaratash të Trumpit se SHBA-ja duhet ta “marrë” Grenlandën, duke përmendur shqetësimet për sigurinë kombëtare, rëndësinë strategjike të territorit për mbrojtjen dhe pasuritë e tij minerare, shkruan BBC, transmeton Klankosova.tv.
Në një postim në Truth Social, Trump tha se marrëveshja nuk do të ketë “asnjë kosto për Shtetet e Bashkuara” dhe se Uashingtoni do të ketë mundësinë të ndërmarrë “çfarëdo që është e nevojshme” për të garantuar dhe mbrojtur sigurinë e Grenlandës.
Sipas Trumpit, marrëveshja përfshin edhe një rregull që asnjë kundërshtar i SHBA-së të mos mund të mbajë prani ushtarake në Grenlandë apo të kryejë “investime të ndjeshme” në territor pa miratimin e shprehur me shkrim nga Shtetet e Bashkuara.
Kryeministrja Frederiksen konfirmoi se marrëveshja pritet të nënshkruhet gjatë Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara javën e ardhshme.
Ajo theksoi se marrëveshja forcon sigurinë e përbashkët në Arktik dhe Atlantikun e Veriut, ndërsa në të njëjtën kohë njeh sovranitetin dhe integritetin territorial të Mbretërisë së Danimarkës, si dhe të drejtën e popullit të Grenlandës për vetëvendosje.