Lajmet e fundit
Doktori i ndërhyrjeve estetike, Rexh Sahatçiu, ka komentuar pamjen fizike të banorëve të Big Brother VIP Kosova 5, duke folur për ndërhyrjet estetike të mundshme te disa prej tyre.
I ftuar në emisionin “Big Cast” në Klan Kosova, Sahatçiu komentoi si banorët meshkuj, ashtu edhe ato femra, duke dhënë vlerësimet e tij për ndryshimet në pamjen e tyre.
Gjatë diskutimit, për Sharrin ai nuk komentoi për ndërhyrjet estetike, por tha se ka bukuri femërore.
“Janë do meshkuj që kanë bukuri femërore, një ndër ta është edhe ky”, u shpreh doktori.
Ai komentoi edhe banorët e tjerë, për më shumë: