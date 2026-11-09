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Analisti Azdren Shala, në emisionin “Kosova Today” në Klan Kosova, ka komentuar raportet mes pozitës dhe opozitës, duke thënë se kryeministri Albin Kurti i ka nënshtruar partitë opozitare.
Shala ka komentuar edhe deklaratën e Arbërie Nagavcit se janë në bisedime me PDK-në lidhur me Ligjin për Dhomat e Specializuara, duke e interpretuar këtë si ndërhyrje të Vetëvendosjes në çështjet e brendshme të PDK-së.
“Ajo që tha Nagavci se janë në bisedime me PDK-në për Ligjin për Specialen, me përkthy, i bie që Vetëvendosja tash ia përcakton edhe kryetarin PDK-së. Ligji u kthye për kryetarin, për ta goditur kandidatin”, ka deklaruar Shala.
Ai ka thënë se Vetëvendosja është kundër Përparim Grudës dhe se, sipas tij, kjo duhet të thuhet hapur.
“Gruda është politikan pa komplekse ndaj pushtetit dhe i pashantazhuar”, është shprehur Shala. /Klankosova.tv