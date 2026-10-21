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Analisti Azdren Shala tha se kryeministri i Kosovës, Albin Kurti i caktoi kriteret për president të cilat sipas tij iu plotësuan.
Ai në emisionin "Rubikon" në Klan Kosova tha se Kurtit iu përmbushën kriteret e tij për presidenten, Justina Shiroka Pula duke thënë se lideri i LVV-së, kishte thënë se presidenti duhet nga bota akademike dhe pa ambicie politike.
"Tash, nëse e këqyrim nga prill-shkurti, çështja e presidentit po zëvendësohet në diskutim... Kur i përfundoi mandati zonjës Osmani, kriteret për president i ka caktuar Kurti. Ato kritere që janë, sot i mishëron zonja Shiroka-Pula. Kriteret politike po flasim. Kurti ka folur atë kohë, kur nuk donte ta kandidonte Vjosa Osmanin, kur e ndau mendjen me e përjashtu, tha: 'Duhet me qenë kandidat pa ambicie politike' – një plus për Kurtin. 'Duhet me qenë kandidat jo partiak' – dy plusa për Kurtin. 'Duhet me qenë kandidat që vjen nga bota e shkencës, artit e dijes' – tre për Kurtin. I vetmi kriter që i plotësohet PDK-së është kriteri jo partiak, që i i bien tre me një plusa këtu. I kujt është presidenti? Ose sipas cilave kritere është zgjedhur?“, tha ai.