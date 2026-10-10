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Elvana Shala, Ambasadore e Vullnetit të Mirë për Kosovën, ka ndarë në emisionin “Weekend” disa nga prapaskenat e angazhimit të saj, duke zbuluar vështirësitë fizike me të cilat është përballur gjatë udhëtimeve të shumta.
Ajo tregoi se pas rolit të saj publik fshihen momente të vështira, për të cilat publiku nuk ka qenë në dijeni. Shala rrëfeu se ka udhëtuar edhe në kushte të rënda shëndetësore, duke vazhduar angazhimin e saj pavarësisht dhimbjeve fizike.
“Ka pasur momente që Elvana ka shkuar me dhimbje fizike të jashtëzakonshme në një udhëtim dhe që publiku nuk e ka ditë”, u shpreh ajo.
Një nga rrëfimet më të veçanta lidhet me udhëtimin drejt Nepalit, të cilin e realizoi duke përdorur karrocë, pasi sapo i ishte nënshtruar një operimi tejet të rëndë.
“Ka pasë momente që Elvana ka shkuar drejt Nepalit me përdorim të karrocës për shkak se sapo i isha nënshtruar një operimi tejet të rëndë në jetën time, as këtë pjesë publiku nuk e ka ditë”, tregoi Shala.
Gjithashtu, ajo foli edhe për sfida të tjera personale dhe profesionale.