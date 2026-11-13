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Opinionisti Azdren Shala në emisionin “DPT te Fidani” ka folur për qeverisjen e Albin Kurtit dhe mënyrën e funksionimit të saj.
Ai foli edhe lidhur me pretendimet e fundit ku kryetari i Obiliqit, Halil Thaçi, pretendohet se konfirmon punësimet me porosi të Albin Kurtit.
Shala deklaroi se korrupsioni, sipas tij, nuk lidhet vetëm me përfitime personale, por edhe me interesat partiake.
“Vjedhja e Kurtit është strukturore. Ky po vjedhë, po hap konkurs, po shtin njerëz në punë, po bën korrupsion në kuptimin e gjerë të fjalës në shërbim të partisë, jo në shërbim të vetes dhe ky është dallimi i këtij hajni me hajnat paraprakë”, ka deklaruar Shala.
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