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Analisti politik Azdren Shala ka kritikuar ashpër Partinë Demokratike të Kosovës për qëndrimin e saj gjatë ditës së 6 tetorit.
Në emisionin “Ora Shtatë”, Shala tha se ajo që, sipas tij, i ka ndodhur PDK-së është e paparë në historinë politike të Kosovës, transmeton Klankosova.tv.
“Nënshtrimi i PDK-së që i ka ndodhur mbrëmë, është i paparë në historinë e Kosovës. LDK ka gabuar në proces, por doli më e pastër prej procesit, këta mbrëmë me duar të veta ia dorëzuan partinë Albin Kurtit”, deklaroi Shala.
Ai e akuzoi PDK-në se, sipas tij, po i shërben forcimit të pushtetit të kryeministrit, Albin Kurti, duke e lidhur këtë edhe me kauzën për kthimin e ish-krerëve të UÇK-së në Kosovë.
“Asistenti kryesor për me shtri autoritarizmin Kurti, edhe me vdek kauza e djemve, që kjo më dhemb më së shumti mua, është PDK-ja”, tha ai në Klan Kosova.
Shala ngriti pikëpyetje edhe rreth ligjit për Specialen, duke kërkuar garanci se miratimi i tij do të ndikojë në kthimin në Kosovë të ish-krerëve të UÇK-së që po mbahen në paraburgim në Hagë.
“Ne nuk jemi duke folur për elefantin në dhomë. Le të dalë dikush, le të më garantojë mua që me këtë ligj kemi me i pru djemtë në Kosovë. Kush garanton në Kosovë që ne me këtë ligj, i biem djemtë të pafajshëm këtu? Nëse del dikush ma garanton, unë kërkoj falje publike”, u shpreh Shala.
Ai iu drejtua edhe një herë PDK-së për qëndrimin e saj, duke përmendur edhe ish-presidentin Hashim Thaçi.
“Prapë po iu them, urime. E keni varrosë të gjallë Hashim Thaçin. Bravo”, deklaroi Shala.