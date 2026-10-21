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Eksperti i sigurisë, Drizan Shala, në emisionin “Kosova Today” foli rreth protestave që po ndodhin në botë.
Sipas tij, pas kësaj katrahure qëndron krijuesi i politikës së Moskës zyrtare, Aleksandr Dugin, transmeton Klankosova.tv.
“Tanimë, mbrapa gjithë kësaj ngjarje, katrahure që është duke ndodhur në vendet e Bashkimit Evropian, është Aleksandër Dugin, ideologu, krijuesi i politikës i Moskës zyrtare dhe botës serbe. Ai e mori përsipër edhe autorësinë e protestave në Tiranë”, u shpreh Shala.