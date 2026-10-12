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Aktgjykimi i Hagës ndaj ish-krerëve të UÇK-së dhe ndryshimi i Ligjit për Specialen u diskutuan sonte në emisionin Rubikon në Klan Kosova, me mysafirët e ftuar.
Duke i komentuar këto procese, analisti politik Azdren Shala, deklaroi se pas 16 shtatorit Kosova, do të duhej të bënte lobim të madh politik e parapolitik.
"E dyta, padyshim mbledhja e fondeve se këtu veç çështje e parave dhe çështjeve të lobimit. Salla e gjyqit në Apel ishte dashur të na shërbente neve si kumtim i një rezultati që paraprakisht i ka paraprirë një lobim fantastik, përndryshe po e reduktuam në çështje ligjore e në betejë juridike në Apel, unë po them është një mënyrë e dobët me i lënë djemtë në Hagë", tha Shala në Klan Kosova.