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Opinionisti Azdren Shala ka deklaruar se, sipas tij, një nga kushtet kryesore për t’i dalë në mbështetje çështjes së ish-krerëve të UÇK-së në Gjykatën Speciale është që Albin Kurti të mos jetë në pozitën e kryeministrit.
Në “Rubikon” të Klan Kosovës, Shala tha se, për këtë arsye, e sheh si mundësi që vendi të shkojë në zgjedhje përmes pamundësimit të kuorumit, transmeton Klankosova.tv.
“Për mua të paktën, kushti elementar për me i dalë zot çështjes në Gjykatë Speciale, është mos me qenë Albini kryeministër”, deklaroi Shala.
“Prandaj për mua është mundësia ideale për me e çu vendin në zgjedhje me automatizëm, për mos me e bë kuorumin, sepse përderisa është kjo Qeveri me Donika Gërvallen, Dimal Bashën, e shumë e shumë të tjerë, kjo qeveri as hapin më të vogël nuk e lëviz për çështjen në Hagë”, tha Shala.