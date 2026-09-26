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Përzgjedhësi i Gjermanisë, Jurgen Klopp, ka shpalosur sërish karizmën dhe humorin e tij karakteristik para mediave, duke thumbuar me shaka sulmuesin e Barcelonës, Karim Adeyemi, për një rast flagrant të humbur, përpara se të thurte elozhe për talentin e tij
Adeyemi, i cili u transferua te gjiganti katalonas nga Borussia Dortmundi gjatë afatit kalimtar të verës, u gjend në qendër të vëmendjes pas barazimit 1-1 mes Gjermanisë dhe Holandës në “Johan Cruijff ArenA”, transmeton Klankosova.tv.
Sulmuesi 24-vjeçar dështoi të shënonte nga fare pranë portës pas një asistimi nga Nathaniel Brown, rast ky që do t'i siguronte avantazhin e dyfishtë “Pancerave”.
I pyetur nga gazetarët mbi këtë episod, Klopp reagoi me të qeshurën e tij të njohur:
Sapo doja të pyesja se cilin rast të humbur?”, u shpreh trajneri gjerman, duke krijuar një atmosferë të relaksuar në sallë.
Megjithatë, tekniku doli menjëherë në mbrojtje të cilësive të sulmuesit, duke theksuar se ai dështim ishte thjesht një përjashtim nga rregulli:
Ai normalisht do ta kishte shënuar atë, edhe nëse topi do të kërcente dhe do të vinte me shpejtësi. Të përballesh me presione të tilla është sfida më e madhe në jetën e një futbollisti, por ne po punojmë për këtë. Ai pati shumë momente vërtet të mira”, shpjegoi Klopp.
Trajneri i përfaqësueses gjermane theksoi gjithashtu profilin e lartë teknik dhe atletik të yllit të ri.
Është një djalë i mrekullueshëm. Më pëlqen shumë i gjithë paketi që ai ofron. Njoh pak njerëz që mund të zgjedhin ta kontrollojnë topin me të majtën apo të djathtën teksa vrapojnë me një shpejtësi kaq të jashtëzakonshme. A mund të luajë më mirë? Po! Por mund të kishte qenë shumë më keq. Përpara dhe vetëm përpara!.
Përveç Adeyemit, Klopp u ndal edhe te situata e Florian Wirtzit. Mesfushori i Liverpoolit, i cili iu bashkua me vonesë grumbullimit për të zëvendësuar të lënduarin Jamal Musiala, nuk pritet të hidhet menjëherë nga minuta e parë ndaj Greqisë.