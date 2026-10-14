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Një grua në Lindjen e Largët të Rusisë u gjobit këtë javë pasi një imazh ariu i krijuar me inteligjencë artificiale (IA) – i bërë për të bërë shaka me një mikeshë – u përhap me shpejtësi dhe shkaktoi një operacion kërkimi real, njoftuan gjykatat rajonale.
"Shakaja doli shpejt jashtë kontrollit. Fotografia e ariut u përhap përmes aplikacioneve të mesazheve dhe policia filloi të merrte telefonata të alarmuara nga banorët", thuhet në deklaratën e shërbimit për shtyp të gjykatave të rajonit të Amurit, në vendbanimin Magdagachi, raporton Reuters.
Gruaja telefonoi policinë dhe pranoi se e kishte krijuar imazhin. Një gjykatë urdhëroi këtë javë që ajo të paguante një gjobë prej 15,000 rublash (178 dollarë), u tha në njoftim.
Në mesin e shtatorit, një grua tjetër në rajonin lindor të Transbajkalit u gjobit me 30,000 rubla (rreth 360 dollarë) për postimin e një imazhi të rremë të një ariu në një fshat, raportoi agjencia ruse e lajmeve ligjore RAPSI, sipas Reuters.