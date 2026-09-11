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Ish-deputeti Shaip Muja i është drejtuar Gjykatës së Hagës në prag të verdiktit për ish-krerët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.
Muja, në një letër të gjatë, tregoi se pse kishte qëndruar i heshtur që nga viti 2019.
“Që prej intervistimit tim në Hagë në vitin 2019, kam heshtur. Nuk jam prononcuar publikisht, për faktin se jam intervistuar si i dyshuar në lidhje me pretendimet e ngritura në Raportin e Dick Martyt nga Dhomat e Specializuara”, nis letra e Mujës, publikuar në llogarinë e tij në Facebook.
“Kam menduar se kjo ishte mënyra më e drejtë për t’u sjellë ndaj një procesi gjyqësor në zhvillim. Jam paraqitur për intervistim, pa avokat mbrojtës, megjithëse më ishte ofruar kjo mundësi”.
“Por liria për të kritikuar nuk është e njëjtë me të drejtën për të shpallur dikë fajtor. Dhe këtu lind pyetja që më ka shqetësuar gjatë gjithë këtyre viteve: çfarë mbetet nga prezumimi i pafajësisë, kur një njeri jeton për gati 16 vjet nën peshën e një akuze publike ende të paprovuar ndaj tij?
Ai shprehu mbështetjen për ish-krerët, dhe shfaqi shqetësimin për pasojat e mundshme se si mund të interpretohet historia e këaj ushtrie varësisht nga verdikti i 16 shtatorit.
“Unë i mbështes Hashim Thaçin, Jakup Krasniqin, Kadri Veselin dhe Rexhep Selimin dhe besoj në pafajësinë e tyre. Nuk kam arsye ta fsheh apo ta relativizoj këtë qëndrim, vetëm sepse ata ndodhen sot në bankën e të akuzuarve”.
“E di që po pretendohet se gjoja para Dhomave të Specializuara gjykohen individë dhe jo Ushtria Çlirimtare e Kosovës. Ky është një dallim juridik i rëndësishëm dhe duhet respektuar. Por do të ishte po aq e pasaktë të pretendonim, se ky proces nuk ka pasoja për mënyrën se si do të shkruhet dhe interpretohet historia e UÇK-së”.
“Hashim Thaçi, Jakup Krasniqi, Kadri Veseli dhe Rexhep Selimi nuk kanë qenë pjesëtarë periferikë të saj. Ata kanë qenë ndër drejtuesit kryesorë politik të UÇK-së. Prandaj, çfarëdo vendimi që do të merret për ta, do të ketë përveç pasojave juridike individuale, edhe pasoja historike dhe politike”.
Muja në fund uroi për lirimin e katërshes duke ritheksuar besimin në pafajësinë e tyre.
“Mbështetja ime për të akuzuarit nuk është kërkesë që ju të ndani bindjen time. Unë jam i sigurt në pafajësinë e tyre. Ju keni detyrën të vendosni mbi provat. Dhe pikërisht këtu qëndron dallimi”.
“Nuk po ju kërkoj që historia e UÇK-së të përdoret si argument për pafajësinë e askujt. Një gjykatë nuk mund ta shpallë dikë të pafajshëm, sepse ka luftuar për çlirimin e vendit të tij. Por as e kundërta nuk mund të pranohet”.
“Shpresoj që në përfundim të këtij procesi të gjatë, Hashim Thaçi, Jakup Krasniqi, Kadri Veseli dhe Rexhep Selimi të kthehen të lirë në Kosovë. Kjo është bindja dhe dëshira ime dhe nuk kam arsye ta fsheh”.
“Por vendimi juaj nuk duhet të mbështetet as mbi bindjen time dhe as mbi bindjen e kundërt të atyre, që prej vitesh i kanë shpallur fajtorë. Ai duhet të mbështetet vetëm mbi atë që është provuar në këtë proces”.
“Kur të vijë dita e vendimit, ai duhet të mbështetet mbi provat dhe mbi ligjin. Jo mbi pritshmëritë politike, jo mbi interesat e dikujt dhe jo mbi perceptimet e krijuara prej vitesh”.
“Pas gjithë këtyre viteve, nuk kërkoj asgjë më shumë. Por as më pak”.