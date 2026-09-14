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Opinionistja Anita Shabani ka deklaruar se opozita do të duhej t’i drejtohej Gjykatës Kushtetuese dhe të kërkonte masë të përkohshme lidhur me zhvillimet politike që ndodhën në vend.
Shabani, në emisionin “Kosova Today”, tha se një masë e tillë do të mund të ndalonte veprimet e mëtejshme në Kuvend, deri në marrjen e një vendimi nga Gjykata.
“Nëse një qeveri në detyrë nuk i zbaton vendimet të cilat konsiderohen interpretimet e Gjykatës Supreme, të cilat konsiderohen vendime ose pjesë të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, do të thotë se aty kemi shkelje dhe mbi këtë bazë opozita do të duhej t’i drejtohej dhe të kërkonte edhe masë të përkohshme nga Gjykata Kushtetuese, në mënyrë që të kërkonte masë të përkohshme për veprimet e mëtejshme të kësaj qeverie ose hapat e tjerë të Kuvendit dhe lojërat të cilat i bëri më pas Vetëvendosja në Kuvend. Nëse do të kishim pasur masë të përkohshme, nuk do të bëhej asnjë veprim në Kuvend derisa Gjykata të nxirrte vendimin ose interpretimin gjyqësor”, tha Shabani.