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Analistja Anita Shabani ka thënë që kryetari i LDK-së, Lumir Abdixhiku, fillimisht është dakorduar me homologun nga Lëvizja Vetëvendosje, Albin Kurtin, për emrin, e pastaj këtë emër e ka deleguar te partia.
Ajo iu referua Bekim Sejdiut si propozim për president të vendit.
“Z. Abdixhiku ka shkuar fillimisht me bisedu me z. Kurti me u dakordu për emrin konkret e dhe më pas e ka deleguar tek ta [LDK-ja]", ka thënë Shabani në Rubikon të Klan Kosovës.
"Fillimisht .z Kuti e ka pasë të qartë...pasi tentativa e tij e shkëputur menjëherë me PDK-në në takimin e parë do të thotë që nuk ka pasë asnjë tentativë tjetër për takim me ta në mënyrë që të propozojë diçka tjetër ose të marrë propozimet qoftë nga PDK-ja, qoftë nga AAK-ja. Nuk ka marrë asnjëherë propozime nga ato subjekte politike sikurse i ka bërë në zgjedhjet e kaluara”.
“Prandaj është absurde me mendu që zoti Kurti paska qenë i gatshëm, por bllokues janë edhe këta të tjerët”.