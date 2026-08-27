Lajmet e fundit
Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, gjatë ditës së enjte do të takohet me kryetarët e komunave të rajonit të kryeqytetit.
Nga ora 10:00, Rama do të zhvillojë bisedime me kryetarët e komunave të Lipjanit, Podujevës, Fushë Kosovës dhe Obiliqit.
Sipas njoftimit, takimi do të mbahet lidhur me situatën aktuale me pastrimin dhe menaxhimin e mbeturinave.
Në fokus të takimit do të jenë sfidat aktuale, koordinimi ndërkomunal dhe mundësitë për bashkëpunim në funksion të përmirësimit të menaxhimit të mbeturinave.