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Një sfidë e veçantë e buxhetit nga Vëllai i Madh në Big Brother VIP Kosova 5 ka ndryshuar rolet mes djemve e vajzave, duke i kthyer djemtë “shtatzënë” dhe vajzat në kujdestare të tyre.
Sipas sfidës, djemtë duhet të luajnë rolin e nënave shtatzëna, të kujdesen për foshnjat e tyre dhe në fund t’i pagëzojnë ato me emra, ndërsa vajzat kanë për detyrë të kujdesen për ta gjatë gjithë kësaj aventure.
Në kuadër të kësaj sfide, Fuego befasoi, ka pagëzuar foshnjën e tij, duke i vendosur emrin Fero.
Ky moment ka sjellë një situatë interesante brenda shtëpisë, teksa banorët po përballen me sfidën e pazakontë të caktuar nga Vëllai i Madh.
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