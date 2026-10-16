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Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama ka vizituar këtë të premte “Termokos-in”.
Para mediave, Rama tha se procesi i ngrohjes në kryeqytet po shkon në mënyrën më të mirë të mundshme, transmeton Klankosova.tv.
“Procesi i ngrohjes së kryeqytetit është duke shkuar në mënyrën më të mirë të mundshme, deri më tani nuk ka asnjë problem, shpresoj të mos ketë në të ardhmen, dhe besoj se nuk do të ketë”, tha Rama.
Ndër të tjera, Rama bëri të ditur se gjatë kësaj vizite është biseduar për zgjerimin e sistemit të ngrohjes në pjesë të tjera të Prishtinës.
“Shpresoj që të gjithë qytetarët që janë të kyçur në Termokos ta ndjenjë ngrohjen”, u shpreh i pari i Prishtinës.