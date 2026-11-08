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Futbolli italian vazhdon sot me disa ndeshje të xhiros së 11-të, në kuadër të Serie A, ku vëmendja do të jetë te skuadrat që synojnë pikë të rëndësishme për objektivat e tyre sezonale.
Programi nis në ora 12:30 me duelin Napoli - Lazio, që transmetohet drejtpërdrejt në kanalin Sport 1 të Artmotion.
Në ora 15:00 zhvillohen dy përballje: Genoa - AC Milan, në kanalin Sport 1, dhe Monza - Atalanta, në kanalin Sport 2, transmeton Klankosova.tv.
Në vazhdim, nga ora 18:00, Interi përballet me Comon, në kanalin Sport 1, ndërsa xhiroja e sotme mbyllet me superduelin Fiorentina - Juventus, nga ora 20:45, po ashtu në Sport 1 të Artmotion.
Të gjitha ndeshjet transmetohen drejtpërdrejt në platformën Artmotion.