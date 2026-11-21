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Pas pauzës për ndeshjet e kombëtareve, sot rikthehet Serie A me xhiron e 12-të, ku në program janë katër përballje interesante.
15:00 – Como – Cagliari
Como synon të vazhdojë garën për kreun e tabelës. Skuadra e Cesc Fabregas renditet në vendin e pestë me 23 pikë, ndërsa Cagliari gjendet në pozitën e nëntë me 16 pikë.
15:00 – Lazio – Lecce
Lazio kërkon ta ruajë pozitën e parë në tabelë. Kryeqytetasit kryesojnë me 29 pikë dhe ende nuk kanë pësuar humbje, ndërsa Lecce renditet në vendin e 14-të me 10 pikë.
18:00 – Parma – Roma
Roma udhëton te Parma me synimin për të vazhduar ndjekjen e kreut. Skuadra romake është e treta me 27 pikë, vetëm dy më pak se Lazio, ndërsa Parma renditet në vendin e 16-të me tetë pikë.
20:45 – Napoli – Torino
Napoli kërkon fitoren për t'iu afruar zonës së kreut. Nënkampionët renditen në vendin e dhjetë me 15 pikë, ndërsa Torino gjendet në pozitën e 12-të me 14 pikë.
Të gjitha këto përballje të Serie A transmetohen ekskluzivisht në ArtMotion.