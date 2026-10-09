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Serie A rikthehet këtë fundjavë me ndeshjet e javës së gjashtë, por trajnerët përballen me disa dilema në formacion, për shkak të lëndimeve, rikthimeve dhe angazhimeve të shumta në kalendar.
Te Bologna, paraqitjet e fundit të paqëndrueshme mund ta shtyjnë trajnerin Raffaele Palladino t’i japë një fanellë titullari Pessinas në ndeshjen ndaj Lecces, ndërsa te Lazio, Cristian Chivu po mendon t’i besojë portën nga minuta e parë Ivan Provedelit, për shkak të ndeshjeve të shpeshta.
Scott McTominay është pranë rikthimit pas një pauze të gjatë dhe ndërhyrjes për ablacion në zemër. Mesfushori mund të përfshihet në listën e lojtarëve të grumbulluar, por vështirë se do ta nisë ndeshjen si titullar.
Edhe te Juventusi ka dilema. Kenan Yildiz është rikthyer më vonë nga angazhimet me Argjentinën dhe mbetet në dyshim për formacionin bazë. Ndërkohë, Francisco Conceição është rikuperuar nga goditja në gju, por Luciano Spalletti mund t’i japë mundësinë Edon Zhegrovës nga minuta e parë, duke pasur parasysh edhe angazhimet e ardhshme në Ligën e Evropës.
Në dyshim është edhe Lautaro Martínez, i cili mund ta nisë ndeshjen nga stoli dhe të aktivizohet vetëm nëse do të jetë e nevojshme. Moise Kean, nga ana tjetër, është rikthyer më herët te Como për shkak të një problemi fizik të shfaqur gjatë grumbullimit me kombëtaren. Ai është rikuperuar, por pritet ta ketë të vështirë të jetë titullar.
Java e gjashtë e Serie A pritet të sjellë kështu disa vendime të rëndësishme për trajnerët, të cilët duhet të menaxhojnë me kujdes gjendjen fizike të lojtarëve dhe ngarkesën e ndeshjeve./Klankosova.tv