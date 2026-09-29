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Eksperti i sigurisë, Lutfi Bilalli, në emisionin “Kosova Today” ka deklaruar se Serbisë i konvenon që populli i Kosovës të jetë në luftë mes njëri-tjetrin.
Sipas tij, deri në një farë forme, shoqëria kosovare është veçse e polarizuar, transmeton Klankosova.tv.
“Shifni, Serbia është e interesuar që në Kosovë, të them të drejtën në një farë mënyre jemi shoqëri e polarizuar. Unë mendoj që e nevojshme për Serbinë është që në Kosovë të kemi një luftë mes atdhetarëve dhe tradhtarëve. Dhe deri në këtë pikë diku është e konvenueshme për Serbinë, sepse shoqëria jonë është e polarizuar”, u shpreh ai.