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Të paktën 14 persona në të gjithë shoqërinë civile të Serbisë u shënjestruan me spiunazh të avancuar përpara zgjedhjeve lokale në mars.
Kështu ka thënë grupi i të drejtave digjitale SHARE Foundation.
Vala e infeksioneve me spiunazh, e zbuluar në gusht pasi Apple duke njoftuar njerëzit në 110 vende se ata me shumë gjasa kishin qenë viktima të spiunazhit mercenarë, shënon valën më të madhe të dokumentuar të një infeksioni të tillë në Serbi deri më sot, tha Fondacioni SHARE në një deklaratë, raporton Reuters, transmeton Klankosova.tv.
Incidenti ofron një dritare mbi përdorimin e spiunazhit të fuqishëm dhe pushtues që synon studentët dhe anëtarët e opozitës politike mes zgjedhjeve të diskutueshme, me zgjedhjet kombëtare që po afrohen.
Rastet e konfirmuara të shënjestrimit përfshijnë anëtarë të një lëvizjeje studentore, aktivistë, anëtarë të partisë opozitare në parlament dhe një këshilltar lokal, tha grupi.
Reuters nuk mundi të përcaktonte se kush ishte përgjegjës për infeksionet e dyshuara. NSO ka thënë se u shet vetëm qeverive.
Kryetarja e parlamentit Ana Bërnabiq hodhi poshtë pretendimet e studentëve se ata ishin spiunuar.
"Absolutisht jo", tha ajo për Euronews Serbia TV në një intervistë të mërkurën.
"Nuk besoj asnjë fjalë që kanë thënë (studentët, fondacioni SHARE)."