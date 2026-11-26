Lajmet e fundit
Serbia do të mbajë zgjedhjet e parakohshme presidenciale më 27 dhjetor, njoftoi të enjten Kryetari i Parlamentit Aleksandar Çupiq, pas dorëheqjes së ish-Presidentit Aleksandar Vuçiq në shtator.
Çupiç, i cili shërben edhe si president në detyrë, nënshkroi vendimin në Asamblenë Kombëtare në Beograd, duke nisur zyrtarisht procesin zgjedhor, transmeton Klankosova.tv.
Zgjedhjet u shpallën një ditë para afatit ligjor dhe do të zhvillohen pak më shumë se dy muaj pas zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të 25 tetorit, në të cilat opozita e mbështetur nga studentët mundi Partinë Progresive Serbe (SNS) të Vuçiqit.
Vuçiq dha dorëheqjen më 27 shtator, duke shkurtuar mandatin e tij të dytë presidencial për të kandiduar në zgjedhjet parlamentare.