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Një reformë e diskutueshme e ligjit zgjedhor të Italisë mori miratimin e Senatit të martën, mes kritikave të ashpra të opozitës, ndërsa rivalët akuzuan kryeministren Giorgia Meloni se po ndryshonte rregullat për të rritur shanset e saj për t'u rizgjedhur vitin e ardhshëm.
Koalicioni konservator i Melonit, që përfshin partitë "Vëllezërit e Italisë" (Fratelli d'Italia), "Lega" dhe "Forza Italia", ka propozuar një sistem votimi plotësisht proporcional, i cili do t'i garantonte shumicën parlamentare çdo aleance që fiton më shumë se 42% të votave.
Masa kërkon ende miratimin përfundimtar nga Dhoma e Ulët e Parlamentit Italian, raporton Reuters, transneton Klankosova.tv.
Sipas sistemit aktual, shumica e ligjvënësve zgjidhen përmes përfaqësimit proporcional, ndërsa një e treta zgjidhen në zona elektorale me sistemin mazhoritar (ku fiton kandidati me më shumë vota), sistem që sipas analistëve mund të favorizojë opozitën e qendrës së majtë. Reforma do t'i eliminonte këto zona.
Koalicioni deklaroi se reforma, e miratuar me 113 vota pro dhe 71 kundër, do të garantonte stabilitet politik në një vend të njohur për qeveri jetëshkurtra. Meloni mori detyrën në vitin 2022 dhe këtë muaj u bë drejtuesja e qeverisë më jetëgjatë në Itali që nga Lufta e Dytë Botërore.
"Kjo nuk ka të bëjë me stabilitetin. Po e bëni sepse besoni se ekziston rreziku që të humbisni zgjedhjet e ardhshme," tha ish-kryeministri Matteo Renzi, lideri i partisë "Italia Viva"
LIGJI KTHEHET NË DHOMËN E ULËT
Pas votimit, senatorët e qendrës së majtë valëvitën pankarta të kuqe dhe të verdha me sloganin: "Jo ligjit mashtrues".
Miratimi fillestar i reformës në Dhomën e Ulët në korrik u shoqërua me një pengesë për Melonin. Propozimi i saj për të rikthyer votimin preferencial — i cili u mundëson votuesve të zgjedhin kandidatët e tyre të preferuar nga listat partiake — u rrëzua me një diferencë të ngushtë në një votim të fshehtë, për shkak të votave kundër nga anëtarë të koalicionit qeverisës.
Ai votim nxori në pah tensionet brenda aleancës në prag të zgjedhjeve të vitit të ardhshëm, duke ushqyer perceptimin se kontrolli i Melonit mbi koalicionin mund të jetë duke u dobësuar, në një kohë kur qendra e majtë ka një epërsi të vogël në sondazhe. Në vend që ta hiqte masën, Meloni – e cila prej kohësh e mbështet votimin preferencial – e riktheu atë në Senat, i cili e miratoi. Meqenëse reforma pësoi ndryshime, ajo tani duhet të kthehet në Dhomën e Deputetëve (ose dhomën e ulët) për një votim përfundimtar.