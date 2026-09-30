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Këshilli Bashkiak i Selenicës ka miratuar unanimisht shpalljen “Qytetar Nderi” të katër ish-drejtuesve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës: Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi dhe Rexhep Selimi.
Vendimi u mor gjatë ditës së sotme, në kuadër të takimit pritës të zhvilluar në Selenicë me delegacionin e Komunës së Klinës, të kryesuar nga kryetari i saj, raporton TopChannel.
Me vendimin e Këshillit Bashkiak, Thaçi, Veseli, Krasniqi dhe Selimi marrin titullin “Qytetar Nderi” i Bashkisë Selenicë.