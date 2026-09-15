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Sekretari i Forcave Ajrore Troy Meink tha të hënën se SHBA-ja ka armë të stacionuara në orbitën e Tokës, pranimi i parë publik i një aftësie që supozohej prej kohësh se ekzistonte pas dekadash debati mbi armatosjen e hapësirës.
"Sot, ne vazhdojmë të sigurohemi që mbetemi të gatshëm për t'u përballur me sfidat e kërcënimeve në zhvillim kudo që ato ekzistojnë. Kjo është arsyeja pse Shtetet e Bashkuara tani kanë armë kontrolli hapësinor në orbitë të afta për të mbrojtur Forcën e Përbashkët kundër veprimeve armiqësore të kundërshtarit", tha Meink në Konferencën e Ajrit, Hapësirës dhe Kibernetikës, një paralajmërim i ashpër për Kinën dhe Rusinë.
"Këto aftësi mund të përdoren për qëllime sulmuese dhe mbrojtëse në drejtimin e komandave luftarake", tha një zëdhënës i Forcës Hapësinore për ABC News, transmeton Klankosova.tv.
"SHBA-ja ka paralajmëruar për testimin dhe operacionalizimin e armëve ruse dhe kineze që nga viti 2007. Për shkak të veprimeve të tyre, nuk është më çështje që hapësira është një fushë lufte. Komunikimi i hapur forcon parandalimin, parandalon llogaritjet e gabuara të kundërshtarit dhe normalizon operacionet hapësinore së bashku me shërbimet e tjera."
Ekspertët e sigurisë kombëtare dhe zyrtarët e mbrojtjes kanë paralajmëruar prej kohësh se orbita e Tokës mund të kontestohet, me kundërshtarët që përpiqen të çaktivizojnë ose shkatërrojnë satelitët që u ofrojnë trupave GPS, komunikime, inteligjencë dhe të dhëna synimi. Sulme të tilla gjithashtu mund të prishin komunikimet civile dhe sisteme të tjera kritike për ekonominë globale.
Nuk është e qartë se çfarë lloj armësh ka vendosur SHBA-ja në orbitë ose për sa kohë janë vendosur ato.
Perspektiva e luftës në hapësirë është mbivendosur mbi planifikimin ushtarak për dekada, pasi satelitët janë bërë thelbësorë për luftimet moderne. Armët hapësinore mund të përfshijnë armë kibernetike ose lazerë. Ato gjithashtu mund të përfshijnë satelitë të ndërtuar për t'u përplasur me të tjerët.
Një konflikt kinetik në hapësirë gjithashtu mund të krijojë rreziqe të qëndrueshme në orbitë. Satelitët e shkatërruar mund të prodhojnë mbeturina që udhëtojnë me shpejtësi jashtëzakonisht të larta, duke rritur rrezikun e përplasjeve dhe duke e bërë më të vështirë lëshimin dhe operimin e sigurt të anijeve kozmike.