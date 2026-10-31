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Gjeneral brigade Sefer Isufi është emëruar Këshilltar Ushtarak i Presidentes së Republikës së Kosovës, Justina Shiroka-Pula.
Lajmin e ka bërë të ditur vetë Isufi përmes një postimi në rrjetet sociale, duke thënë se emërimi është bërë me vendim të Presidentes, e cila njëherësh është Komandante Supreme e Forcës së Sigurisë së Kosovës.
“Jam thellësisht i nderuar për besimin e dhënë për të vazhduar me përkushtim të plotë ndaj detyrës, Kushtetutës, si dhe interesave strategjike të sigurisë dhe mbrojtjes së vendit.”/Klankosova.tv