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Ka nisur me vonesë seanca konstituive e Kuvendit të Kosovës.
Ajo është paralajmëruar të fillojë nga ora 14:00, megjithatë nisi pas orës 14:45, transmeton Klankosova.tv.
Por, kryeparlamentarja, Albulena Haxhiu, nuk vazhdoi me punimet, ndërsa iu bëri thirrje deputetëve të PDK-së që të rikthehen në sallë.
Kreu i PDK-së, Bedri Hamza, pasi VV refuzoi votimin e Vlora Çitakut për nënkryetare të Kuvendit, deklaroi se partia e tij nuk do të marrë pjesë në punimet e Kuvendit të Kosovës. /Klankosova.tv