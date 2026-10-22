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Kuvendi i Kosovës ka njoftuar për një seancë për sot në orën 10:00.
Mirëpo, deri më tani, në sallë është janë shumë pak deputetë.
Aty shihen pak deputetë të LDK-së, dhe pak nga GP i LVV-së.
Sipas njoftimit, në rend dite do të jetë formimi i Komisionit Ad-Hoc për përzgjedhjen e kandidatëve për dy anëtarë nga komuniteti shqiptar, një anëtar nga komuniteti serb dhe një anëtar nga komunitetet jo shumicë në Bordin e Radiotelevizionit të Kosovës.
Pikë tjetër e rendit të ditës do të jetë edhe votimi i Propozimit të Grupit Parlamentar Lista Serbe për emërimin e deputetëve në komisionet parlamentare, transmeton Klankosova.tv.
Po ashtu, si pikë e parë e rendit të ditës është miratimi i procesverbalit nga seanca e mëparshme, pastaj do të ketë deklarime jashtë rendit të ditës dhe pyetjet parlamentare.