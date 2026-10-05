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Të zgjedhurit e popullit sot kanë në dorë mundësinë e ndryshimeve në Ligjin për Dhomat e Specializuara.
Parlamenti i Kosovës është paraparë të nis seancën e jashtëzakonshme në orën 09:00, ku pikë e parë e rendit të ditës është shqyrtimi i Projektligji, të propozuar nga PDK-ja.
Paraprakisht sot, Komisioni për Legjislacion e miratoi këtë Projektligj.
Në sallën e Kuvendit aktualisht janë pak deputetë, ndërsa jashtë objektit po mbahen protesta nga qytetarët.
Klan Kosova do t'i sjellë të gjitha zhvillimet e ditës së sotme.