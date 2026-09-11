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Vazhdimi i seancës konstituive u ndërpre sot pasi kandidatja për nënkryetare të Kuvendit të Kosovës nga radhët e PDK-së, Vlora Çitaku nuk i mori votat e mjaftueshme për t'u zgjedhur në këtë pozitë.
Lëvizja Vetëvendosje nuk votoi pro emrit të Vlora Çitakut, teksa PDK pas kësaj lëshoi sallën e Kuvendit, transmeton klankosova.tv.
Kuvendi i Kosovës ka njoftuar vazhdimin e seancës konstituive sot në ora 14:00.
Gazetarja e Klan Kosovës, Qëndresa Bellagoshi paralajmëroi pak minuta më parë këtë informacion.
"Është dhënë një paralajmërim edhe pse jo zyrtar që në ora 14:00 pritet që të nis vazhdimi i radhës së seancës konstituive", tha ajo në lidhje direkte për Kosova Today.