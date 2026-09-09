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Edhe pse pauza 30 minutëshe tashmë ka kaluar, akoma nuk janë kthyer të gjithë deputetët e Kuvendit të Kosovës në sallë.
Kështu ka bërë të ditur gazetari i Klan Kosovës, Kastriot Tahiri, i cili ndodhet aktualisht jashtë objektit të Parlamentit.
Ndryshe, kryetarja e rizgjedhur, Albulena Haxhiu kërkoi pauzë dhe një takim me shefat e Grupeve Parlamentare të partive politike.
Kjo pasi pati mospajtime për formën e votimit të nënkryetarëve të Kuvendit të Kosovës, transmeton Klankosova.tv.