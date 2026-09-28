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Bastia Schweinsteiger ka dhënë një deklaratë të fortë për situatën aktuale të Gjermanisë, duke pranuar se skuadra nuk është më në nivelin e dikurshëm.
“Ne nuk jemi më një skuadër e nivelit të lartë. Tani jemi thjesht një skuadër mesatare”, është shprehur ish-mesfushori gjerman.
Schweinsteiger shpreson që Jurgen Klopp të arrijë të ndërtojë një ekip konkurrues dhe t’i japë Gjermanisë identitetin e tij të futbollit.
“Shpresoj që Jurgen Klopp të mund të ndërtojë një skuadër që luan futbollin e tij”, përfundoi ai.
Kjo deklaratë e Schweinsteiger vjen pas humbjes së Gjermanisë në shtëpi ndaj Greqisë, në kuadër të Ligës së Kombeve./Klankosova.tv