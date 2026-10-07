Lajmet e fundit
Rritja e investimeve të huaja dhe forcimi i bashkëpunimit ndërmjet institucioneve publike dhe sektorit privat kanë qenë në fokus të një takimi mes ambasadorit të Bashkimit Evropian në Kosovë, Dirk Schuebel, dhe nënkryetarit të Këshillit të Investitorëve Evropianë, Visar Paçarada.
Gjatë takimit është diskutuar për përpjekjet e Këshillit të Investitorëve Evropianë për tërheqjen e investimeve të huaja direkte në Kosovë, përmes dialogut të vazhdueshëm ndërmjet Qeverisë së Kosovës, sektorit privat, Bashkimit Evropian, investitorëve nga vendet e BE-së dhe EFTA-s, si dhe partnerëve të tjerë ndërkombëtarë.
Sipas Zyrës së BE-së në Kosovë, bashkëpunimi ndërmjet institucioneve dhe komunitetit të biznesit shihet si i rëndësishëm për krijimin e një mjedisi më të favorshëm për investime dhe zhvillim ekonomik.
Ambasadori Schuebel theksoi se Bashkimi Evropian vazhdon të jetë ofruesi më i madh i ndihmës financiare për Kosovën, duke mbështetur zhvillimin e vendit në fusha të ndryshme.
“Me 3.7 miliardë euro ndihmë financiare të ofruar për Kosovën që nga viti 1999, BE-ja mbetet ofruesi më i madh i ndihmës financiare për Kosovën, duke mbështetur zhvillimin e saj dhe duke kontribuar në rritjen e saj ekonomike”, tha Schuebel.
Shifra prej më shumë se 3.7 miliardë eurosh është konfirmuar edhe në komunikimet e fundit të Zyrës së BE-së në Kosovë, e cila e përshkruan BE-në si partnerin më të fuqishëm dhe më të besueshëm të Kosovës dhe ofruesin më të madh të ndihmës financiare.
Takimi vjen në një kohë kur tërheqja e investimeve të huaja dhe përmirësimi i klimës së biznesit mbeten ndër çështjet e rëndësishme për zhvillimin ekonomik të Kosovës.
Vetë BE-ja ka theksuar më herët nevojën për përmirësimin e mjedisit rregullator, qasjes në financa dhe zbatimin e reformave që mund të ndihmojnë bizneset dhe investitorët.