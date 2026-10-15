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Ambasadori i Bashkimit Evropian në Kosovë, Dirk Schuebel, ka mirëpritur vendimin e Kosovës për t’u harmonizuar me një masë shtesë kufizuese të BE-së kundër Rusisë, në mbështetje të Ukrainës.
Schuebel ka vlerësuar gjithashtu harmonizimin e Kosovës me deklaratat e Bashkimit Evropian, të cilat janë mbështetur nga të 27 shtetet anëtare, transmeton Klankosova.tv.
Sipas tij, ky vendim dëshmon vazhdimësinë e përafrimit të Kosovës me Politikën e Përbashkët të Jashtme dhe të Sigurisë të BE-së.
“Përkushtimi i vazhdueshëm i Kosovës ndaj Politikës së Përbashkët të Jashtme dhe të Sigurisë të BE-së pasqyron respektimin e vlerave evropiane nga ana e saj”, ka deklaruar Schuebel.