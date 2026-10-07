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Lionel Scaloni ka folur për të ardhmen e kombëtares së Argjentinës dhe periudhën që do të pasojë epokën e Lionel Messit, duke pranuar se skuadra do të duhet të ndërtojë një cikël të ri me talente të reja.
“Do të ndërtojmë me talente të reja, me lojtarë të rinj dhe do të shohim mënyra të reja. Por unë kurrë nuk kam parë një aurë të tillë si ajo që ka Lionel Messi”, u shpreh Scaloni.
Trajneri i Argjentinës theksoi se kombëtarja do të hyjë në një kapitull të ri, por ajo që Messi përcjell te skuadra dhe te njerëzit rreth saj nuk mund të zëvendësohet.
“Do të nisim një kapitull të ri, por ajo që Leo transmeton është e pamundur të zëvendësohet”, përfundoi Scaloni./Klankosova.tv