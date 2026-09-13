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Kryetari i Sindikatës së Bashkuar të Arsimit, Shkencës dhe Kulturës (SBASHK), Rrahman Jasharaj, ka përmendur nevojën për nënshkrimin e një kontrate të re kolektive.
Për këtë, ai ka thënë se është zëri i anëtarësisë së kësaj sindikate dhe sipas tij, një kërkesë e tillë vjen pas asaj që dialogu i nisur me Minsitrinë e Arsimit dhe Shkëncës (MASH) të vazhdojë.
“Kërkesa jonë e dytë duke u bazuar në zërin e anëtarësisë do të jetë puna në kontratë kolektive, puna e dy komisioneve dhe nënshkrimi i kontratës së re kolektive të arsimit”, ka thënë Jasharaj.
Ai ka thënë se dialogu me MASH-in ka filluar me ministrin Hajrullah Çeku, duke e vlerësuar ndryshe qasjen e tij krahasuar me ish-ministren Arbërie Nagavci.
“Po të them të vërtetën publikisht e kemi thënë se ditët më të këqija i kemi kaluar me zonjën Nagavci, ku ka munguar tërësisht dialogu. Për të mirë dallon shumë ministri tani zoti Hajrullah Çeku nga se me të kërkuar takimin e ka ofruar këtë mundësi dhe jemi takuar dhe qoftë në aktivitetet tona, qoftë në aktivitetet e MASHT-it, janë pesë herë që jemi takuar brenda një muaji, një muaji e pak më shumë. Domethënë dialogu ka filluar me ministrin Çeku”, ka thënë Jasharaj për Ekonomia Online.
Jasharaj ka thënë se SBASHK-u është i gatshëm të vazhdojë dialogun për aq kohë sa, sipas tij, edhe pala tjetër e dëshmon gatishmërinë për të njëjtin.
Ai ka theksuar se dialogu do të jetë kërkesa e parë e SBASHK-ut, duke kërkuar që në këtë proces të përfshihen edhe prindërit dhe drejtoritë komunale të arsimit.
Jasharaj ka bërë të ditur se SBASHK-u është zotuar për bashkëpunim me Këshillin e Prindërve, Këshillin e Nxënësve, Këshillin e Studentëve, drejtoritë arsimore dhe Kolegjin e Rektorëve për realizimin e planit strategjik për arsimin deri në vitin 2030.
“Ne jemi zotuar bashkë me Këshillin e Prindërve, bashkë me Këshillin e Nxënësve, Këshillin e Studentëve, me drejtoritë arsimore dhe me kolegjin e e rektorëve se do të ndihmojmë, do të punojmë bashkë në realizimin e planit strategjik për arsimin 2030 plus, sepse mendojmë se Kosova duhet ta ketë të vetin një plan strategjik e jo të kopjuar nga shtetet shumë të zhvilluara”, ka deklaruar ai.