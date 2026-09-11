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Garuesi i Muay Thai-t, Sayed Mosawi, është shpallur kampion bote për seniorë në Kampionatin Botëror të IFMA-s, që po mbahet në Deçan dhe organizohet nga Federata e Muaythait të Kosovës.
Mosawi, me prejardhje nga Afganistani dhe i rritur në Suedi, tashmë është shtetas i Kosovës dhe mbron ngjyrat e Republikës së Kosovës në arenën ndërkombëtare.
"Medalje, por të bronzta fituan edhe Domenik Nrecaj, Arjan Hajdari dhe Elton Shyti. Urime garuesve dhe Federatës së Muaythait të Kosovës për suksesin e arritur", shkroi Komiteti Olimpik i Kosovës./Klankosova.tv