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Sassuolo ka shkaktuar një nga befasitë më të mëdha të këtij sezoni në Serie A, duke mposhtur Juventusin 3-2 në një ndeshje spektakolare në Mapei Stadium. Rezultati konfirmohet edhe nga të dhënat zyrtare të ndeshjes.
Pjesa e parë u mbyll pa gola, por pas pushimit gjithçka ndryshoi. Sebastiano Esposito e kaloi Sassuolon në epërsi, ndërsa Edon Zhegrova reagoi menjëherë dhe shënoi golin e tij të parë në Serie A.
Vendasit nuk u dorëzuan dhe Boëei riktheu avantazhin, por Zhegrova ishte sërish aty për të barazuar në 2-2, duke realizuar dopietën personale.
Dhe kur të gjithë prisnin një tjetër barazim, fjalën e fundit e pati Vasilije Adzic, i huazuari nga Juventusi, që shënoi golin e fitores për Sassuolon në një fund dramatik.
Një superndeshje, me ritëm të jashtëzakonshëm, raste dhe pesë gola në pjesën e dytë.
Për Juventusin, kjo është humbja e parë e sezonit pas tri ndeshjeve pa humbje. Sassuolo, ndërkohë, feston një nga fitoret më të mëdha të viteve të fundit./Klankosova.tv