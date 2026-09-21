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Sarah Berisha dhe Pajtim Krasniqi, i njohur si DJ PM, nuk janë më bashkë.
Lajmi për ndarjen e tyre ka qarkulluar prej kohësh, megjithatë bukuroshja vetëm një ditë më parë e konfirmoi zyrtarisht prishjen e marrëdhënies, transmeton Klankosova.tv.
Në një postim në Instagram, Sarah tha se këtë temë nuk do e hapë më.
“Disa gjëra janë të shkruara për të mos zgjatur gjithmonë, por e mira është që kur marrin fund të ruajmë respekt për njëri-tjetrin”, u shpreh ajo.
Ndarja e tyre është komentuar edhe në emisionin “Ora Shtatë”.