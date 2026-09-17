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Këngëtarja e njohur kosovare, Leonora Jakupi, ka sqaruar gjendjen e syrit të saj, për të cilin që nga dje është diskutuar në publik.
Përmes një postimi në Instagram, ajo ka bërë të ditur se i është nënshtruar një intervenimi në kapakun e sipërm të syrit.
Mjeku që ka kryer intervenimin ka sqaruar se te Leonora ishte paraqitur një inflamacion i cili sipas tij, mund të krijohet nga kontakti me dorë, lotimi dhe pagjumësia.
“Sapo dolëm nga intervenimi. Në kapakun e sipërm te Leonora ishte një inflamacion, i cili mund të përshpejtohet nga një kontakt me dorë, nga lotimi dhe nga pagjumësia”, ka deklaruar mjeku.
Ndërkaq, Leonora ka treguar se procedura ka zgjatur shumë pak.
“Intervenimi ishte shumë i shpejtë”, ka deklaruar këngëtarja./Klankosova.tv