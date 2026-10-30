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Më në fund me kapacitet të plotë derbi më i madh lokal në Botë.
Për derbin e së shtunës mes Milanit dhe Interit, është dhënë leja për rihapjen e sektorëve qendrorë të unazës së tretë, në tribunat e gjelbra dhe blu, të mbyllur që nga sezoni 2019/20 për arsye sigurie.
Kështu, San Siro pritet të jetë plotësisht i mbushur, në një prej derbeve më të shumëpritura të viteve të fundit.
BBC2 do të bëjë transmetim të drejtpërdrejtë të kësaj përballje të madhe, kurse në Kosovë vetëm dhe ekskluzivisht në ArtMotion nga ora 20.45.