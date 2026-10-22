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Liderët e vendeve të Ballkanit Perëndimor do të diskutojnë për bashkëpunimin ekonomik, sigurinë dhe integrimin evropian në samitin e Procesit të Berlinit, që mbahet të enjten në Milloçer të Malit të Zi.
Në këtë takim pritet të trajtohen çështje që lidhen me zhvillimin ekonomik të rajonit, rritjen e konkurrueshmërisë dhe forcimin e bashkëpunimit ndërmjet vendeve, me synimin që ato të afrohen më shumë me Bashkimin Evropian.
Samiti organizohet në kuadër të Procesit të Berlinit, nismë e nisur në vitin 2014 për të nxitur bashkëpunimin rajonal dhe për të përshpejtuar integrimin evropian të vendeve të Ballkanit Perëndimor, transmeton Klankosova.tv
Në takim pritet të marrin pjesë liderët e Kosovës, Shqipërisë, Serbisë, Maqedonisë së Veriut, Malit të Zi dhe Bosnjë-Hercegovinës, si dhe përfaqësues të vendeve dhe institucioneve evropiane.
Përveç diskutimeve politike, rëndësi e veçantë pritet t'i kushtohet mundësive për të thelluar lidhjet ekonomike, për të lehtësuar bashkëpunimin ndërkufitar dhe për të avancuar nismat e përbashkëta që ndikojnë drejtpërdrejt në jetën e qytetarëve.
Procesi i Berlinit shërben si platformë për bashkëpunim ndërmjet vendeve të rajonit dhe partnerëve evropianë, ndërsa një nga synimet kryesore të tij është krijimi i kushteve më të mira për zhvillim dhe integrim në BE.