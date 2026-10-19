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Tranzicioni drejt energjisë së pastër, siguria e furnizimit, tërheqja e investimeve dhe krijimi i kushteve të favorshme të tregut ishin temat kryesore të trajtuara në panelin e diskutimit “Energjia dhe qendrat e të dhënave të IA-së”, të mbajtur këtë të hënë.
Përfaqësues qeveritarë nga Kosova, Maqedonia e Veriut dhe zyrtarë të Bashkimit Evropian theksuan nevojën për uljen e varësisë nga qymyri dhe integrimin e teknologjive të reja përballë kërkesës në rritje për energji.
Zëvendësministri i Ekonomisë i Kosovës, Getoar Mjeku, foli rreth hapave konkretë që po ndërmerr vendi për të ulur varësinë nga energjia e prodhuar nga qymyri dhe për të modernizuar sektorin:
Nga ana tjetër, zëvendësministri i Energjisë, Minierave dhe Burimeve Minerale i Maqedonisë së Veriut, Miroslav Labudović, ndau përvojën e vendit të tij me ndryshimet ligjore dhe menaxhimin e prurjeve të reja të energjisë së gjelbër:
Shefi i Bashkëpunimit në Zyrën e Bashkimit Evropian në Kosovë, Hubert Perr, nënvizoi se sektori i energjisë luan një rol kritik jo vetëm në ekonomi, por edhe në stabilitetin shoqëror.
Perr shtoi se Bashkimi Evropian e trajton energjinë si një nga sektorët më jetikë, duke paralajmëruar se paqëndrueshmëria në këtë fushë mund të shkaktojë lehtësisht edhe pakënaqësi të mëdha sociale.