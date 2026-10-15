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Kryetari i Skenderajt, Sami Lushtaku i është kundërpërgjigjur Alban Krasniqit, bashkëshortit të Albulena Haxhiut, përmes një reagimi në Facebook.
Ai tha se kushdo që mendon që mund ta gjunjëzojë, “le ta provojë”, transmeton Klankosova.tv
“Më 11 korrik 1997, Serbia më dënoi me 20 vjet burg në mungesë, me akuza për terrorizëm. Serbia nuk arriti të më gjunjëzojë asnjëherë. Sot, fatkeqësisht, disa shqiptarë po flasin me të njëjtën gjuhë që dikur fliste Serbia. Kush mendon se mundet të më gjunjëzojë, le ta provojë!”, ka shkruar Lushatku.